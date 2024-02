Dass die ersten Zinssenkungen nun doch noch auf sich warten lassen dürften, stört am Aktienmarkt nicht, am Anleihemarkt sind die Renditen aber wieder deutlich gestiegen. Großes Thema bei den Unternehmensanleihen: Die US-Gewerbeimmobilienkrise und der Absturz der Depfa.9. Februar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Wann kommt der erste Zinsschritt nach unten? Wohl nicht so schnell - so der Tenor diese Woche. Die Renditen zogen daraufhin wieder an. "In den letzten Tagen haben die Hoffnungen auf schnelle ...

