WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Februar (8. KW)

=== M O N T A G, 19. Februar 2024 07:35 FR/Forvia SE, Jahresergebnis 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), vorläufiges Jahresergebnis 12:00 Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Februar 12:00 DE/Leibniz-Wirtschaftsforschungsinstitute Gipfel zum Thema "Wie krank ist die deutsche Wirtschaft - und was muss passieren, damit sie sich erholt?" - US/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt D I E N S T A G, 20. Februar 2024 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H *** 02:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) *** 03:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe Loan Prime Rate *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 4Q (10:00 BI-PK) *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis 08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar *** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar *** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 4Q *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Dezember *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender EZB TENDER *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q *** 12:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar 17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis M I T T W O C H, 21. Februar 2024 *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis *** 06:30 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK) 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, vorläufiges Jahresergebnis 07:00 AT/Wienerberger AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 GB/Nettomittelbedarf öffentliche Hand Januar *** 08:00 CH/Glencore plc, vorläufiges Jahresergebnis *** 09:30 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis 10:30 DE/Bertrandt AG, HV *** 13:00 DE/Bundestag Plenum mit Regierungsbefragung von Finanzminister Lindner, Berlin *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar *** 17:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis 18:00 DE/Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, 3. Sitzung, u.a. zu Wachstumschancengesetz, Berlin *** 20:00 US/FOMC-Sitzungsprotokoll vom 30./31. Januar *** 22:20 US/Nvidia Corp, Jahresergebnis *** - DE/Bundesregierung, Jahreswirtschaftsbericht 2024 einschließlich Jahresprojektion, Berlin - EU/EZB-Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung D O N N E R S T A G, 22. Februar 2024 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Februar mit Steuereinnahmen Januar, Berlin 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 3Q *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis *** 07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Jahresergebnis (11:45 PK; 10:30 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Cliq Digital AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Indus Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis 08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis 08:00 ES/Repsol SA, ausführliches Jahresergebnis 08:05 FR/Engie SA, Jahresergebnis *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar 09:00 DE/Bundestag Plenum, Berlin *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 10:00 DE/Siemens Energy AG, HV 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 EU/Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 24./25. Januar *** 14:30 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Januar *** 19:00 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q F R E I T A G, 23. Februar 2024 *** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (11:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Hensoldt AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2023 09:00 DE/Bundestag Plenum, Berlin DE/Bundestag Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar *** 11:00 DE/Bundesbankpräsident Nagel, Vorstellung des Geschäftsberichts 2023 *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar - EU/Sitzung der Eurogruppe - Börsenfeiertag Japan, Russland ===

