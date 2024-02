Die Korrektur am Kryptomarkt ist beendet, Bitcoin und viele Altcoins geben seit einigen Tagen wieder Gas. Allein am heutigen Freitag legt die digitale Leitwährung auf 24-Stunden-Sicht rund vier Prozent zu und erobert damit die 47.000-Dollar-Marke zurück. Auch die Aktien von Krypto-Firmen wie Coinbase, MicroStrategy und Co ziehen kräftig an.

Den vollständigen Artikel lesen ...