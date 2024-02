wO Börsenlounge: Cloudflare | Cleanspark | ams-OSRAM - neue Perle am "Bitcoin-Himmel"?

Nach US-Börsenschluss haben sich einige Aktien in die Höhe geschraubt. Mit dabei die Aktie von Cleanspark. Das Papier ist noch nicht lange an der Börse, hat aber das Potenzial, der nächste Bitcoin-Star zu werden.Nach US-Börsenschluss gab es einige Höhen und Tiefen. Star des Abends war die Aktie von Cloudflare. Nach den Zahlen schoss die Aktie direkt über 20 Prozent in die Höhe. Ihr dicht auf den Fersen das Papier von Cleanspark. Die Papiere von Affirm, Take-Two und Expedia konnten da nicht mithalten. Die Aktien dieses Trios drehten sehr schnell ins Minus. Wir schauen heute einmal, welche Aktie eine Chance bieten könnte. ams-Osram hat ebenfalls die Bücher für das vierte Quartal geöffnet. Es …

