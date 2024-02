Auch an den Tagen nach den Zahlen vom Mittwoch fällt die Alibaba-Aktie. Dabei war der Kurs zunächst am Mittwoch sogar kurzzeitig deutlich im Plus. Inzwischen haben zahlreiche Analysten ihre Einschätzung zum chinesischen E-Commerce-Giganten aktualisiert. Ist der neuerliche Abverkauf aus fundamentaler Sicht womöglich übertrieben?Auf den ersten Blick könnte die Antwort "Ja" lauten. Schließlich impliziert der aktuelle Analysten-Konsens mit einem Kursziel von 107,18 Dollar gut 50 Prozent Aufwärtspotenzial. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...