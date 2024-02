Im Interview mit wallstreetONLINE spricht Kapitalmarktstratege Stefan Schrader über die beeindruckende Marktbewertung Microsofts, die kürzlich die von Apple übertraf. Diese Entwicklung markiert einen signifikanten Wendepunkt, da Microsoft nach Jahren wieder an die Spitze rückt, was viele aufgrund seines einst verstaubten Images für unwahrscheinlich hielten. Schrader betont, dass Microsofts Diversifikation, besonders im Cloudgeschäft und durch Akquisitionen wie LinkedIn und die Beteiligung an OpenAI, entscheidende Vorteile gegenüber Apple bietet, das seinerseits stark vom iPhone abhängig ist. Die Führungswechsel bei beiden Unternehmen, mit Satya Nadella bei Microsoft und Tim Cook bei Apple nach dem legendären Steve Jobs, haben jeweils frischen Wind in die Unternehmen gebracht. Während Apple eine loyale Kundenbasis und eine starke Marktposition im Consumer-Segment hat, punktet Microsoft mit seiner Vielfalt und strategischen Positionierung, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz.