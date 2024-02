SMOG Token explodiert auf über 50 Millionen Dollar - Hype um Solana Meme Coin ungebremst

Wenige Stunden nach der Markteinführung des Solana-basierten Meme Coins $SMOG kündigt das Team bereits ein Multi-Chain-Ökosystem an, welches durch Wormhole ermöglicht wird. Der $SMOG-Launch hat bereits gestern die Aufmerksamkeit der Trader auf sich gezogen, nachdem die Marktkapitalisierung von weniger als 2 Millionen auf über 20 Millionen Dollar gestiegen ist. Nach einer erneuten Kursexplosion in den letzten 24 Stunden liegt die Bewertung nun bei 50 Millionen Dollar und es sieht noch nicht danach aus, als wäre hier bereits Schluss.

$SMOG wirbt auf seiner Website mit dem Versprechen, eine der größten Airdrop-Kampagnen auf Solana zu starten. Airdrops sind eine gern gesehene Möglichkeit, die Community eines Coins bei Laune zu halten und dazu zu ermutigen, die Token länger zu halten, was bei $SMOG auch gut zu funktionieren scheint, wenn man den Chart genauer betrachtet.

SMOG Token nun auch auf Ethereum

Schon einen Tag nach dem Start auf Solana verkündet das Team, auch auf Ethereum zu launchen und hier einen weiteren Liquidity Pool zu stellen, was inzwischen auch geschehen ist und das Handelsvolumen stark steigen lässt.

Inzwischen gibt es auch Gerüchte, dass eine Staking-Funktion eingeführt werden soll, bei der die APY bis zu 42 % betragen soll. Dabei soll es keine Rolle spielen, ob man den ERC-20-Token auf einer dezentralen Kryptobörse oder auf der Website kauft - wenn man seine $SMOG für 3 Monate sperrt, erhält man die Rendite. Potenzieller Verkaufsdruck soll damit abgeschwächt werden und die Chance auf eine weitere Rallye erhöhen. Ziel ist es, $SMOG zu einem der größten Meme Coins auf Solana zu machen.

Jetzt $SMOG-Website besuchen.

Bisherige Kursenticklung von SMOG überzeugt

Schon am ersten Tag ist der SMOG-Kurs um mehr als das 10-fache gestiegen, wodurch auch die Marktkapitalisierung auf mehr als 20 Millionen Dollar gestiegen ist. Heute - am zweiten Tag - hat sich der Kurs nochmal mehr als verdoppelt. Mit einem Handelsvolumen von über 1,7 Millionen Dollar scheint hier noch lange nicht Schluss zu sein. Der Startpreis hat bei 0,001419 Dollar gelegen und ist inzwischen auf über 0,065 Dollar gestiegen. Auch wenn es nun zu ersten Gewinnmitnahmen kommt, scheint von hier aus noch alles möglich zu sein.

Nach der Kursexplosion der letzten zwei Tage haben sich nun in den Bereichen um 0,044, 0,030 und 0,0225 Dollar Unterstützungslinien gebildet, auch wenn es derzeit nicht danach aussieht, als würde der Kurs so schnell bis auf diesen Bereich fallen. Die ETH-Bridge bringt zusätzliches Volumen, sodass ein rascher Anstieg auf eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar keine große Überraschung wäre.

SMOG Airdrop-Kampagne und Roadmap

Der SMOG Token möchte den Airdrop Hype auf Solana auf ein neues Level heben und Besitzern auch den Zugang zu einer exklusiven Gruppe namens "The Dragon's Court" ermöglichen.

Ziel ist es, einen Hype zu kreieren und Investoren durch regelmäßige Airdrops bei Laune zu halten. Noch gibt es keine genauen Details zu den Kampagnen, es dürfte sich aber lohnen, die Token zu HODLn. Es wäre keine große Überraschung, wenn die Belohnung umso höher ausfallen würde, je mehr Token man hält.

Die Roadmap des $SMOG-Tokens lässt erahnen, dass die Entwickler des Meme Coins noch viel vor haben und hier noch lange nicht Schluss ist. Die Einführung eines Multi Chain-Ökosystems und einer Staking-Funktion könnte dabei erst der Anfang sein. Auch über einen Token-Burn wird derzeit spekuliert.

Durch das Traden und das Erledigen unterschiedlicher Quests wird es möglich, zu den "10.000 Loyal Chosens" zu gehören und sich dadurch wahrscheinlich noch höhere Belohnungen zu sichern.

$SMOG kaufen und Airdrop-Kampagne starten

Um an der SMOG-Airdrop-Kampagne teilnehmen zu können, braucht man eine Wallet, die mit Solana kompatibel ist, wie es zum Beispiel bei Phantom der Fall ist. SOL, USDT oder BONK-Token können auf der Jupiter DEX oder Birdeye gegen SMOG-Token getauscht werden. Um die Chancen zu erhöhen, für die Loyal Chosen ausgewählt zu werden und mehr Token über den Airdrop zu erhalten, können Trader unterschiedliche Aufgaben erledigen.

Ein Blick auf das Litepaper kann sich ebenfalls lohnen und die Social Media Kanäle wie X, Discord und Telegram sollten Interessenten stets im Auge behalten, um informiert zu bleiben. Derzeit deutet alles darauf hin, als würde $SMOG erst ganz am Anfang stehen und das Potenzial haben, BONK als erfolgreichsten Meme Coin auf Solana abzulösen.

Jetzt $SMOG kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.