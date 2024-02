Es mangelt den Börsen dieser Tage nicht an überraschenden Entwicklungen, und das auch noch mitten in der Berichtssaison. So manche Entwicklung ist für die Anleger wenig erfreulich, etwa Anzeichen dafür, dass Zinssenkungen vielleicht doch noch etwas länger auf sich warten lassen könnten. Insgesamt halten sich DAX und Co. aber auf einem mehr als ansehnlichen Niveau, auch wenn es am gestrigen Donnerstag erstmal keine neuen Rekorde zu sehen gab.Anzeige:Kaum weiter entfernt von solchen könnte aktuell die Aktie von Bayer (DE000BAY0017) sein. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...