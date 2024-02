Die Grundstimmung am US-Aktienmarkt blieb auch am letzten Handelstag der Woche positiv. Der Leitindex beendete den Handel leicht im Minus. Der S&P 500 knackte derweil die 5.000er-Marke deutlich und markierte neue Rekordhöhen. Auch der Tech-Werte-Index Nasdaq 100 war in Rekordlaune und näherte sich bis auf wenige Punkte der nächsten runden Marke.Der US-Leitindex Dow Jones fiel am Freitag letztlich um 0,14 Prozent auf 38.671,69 Punkte, blieb damit aber nahe am Rekordhoch. Der breit gefasste S&P ...

