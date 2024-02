Kunming, China (ots/PRNewswire) -Yunnan Innyo Co., Ltd. lädt Sie in Zusammenarbeit mit @visityunnan zu einer fesselnden Entdeckungsreise mit Andre Du ein. Während des chinesischen Neujahrsfestes 2024 wird Andre Du über 3.500 Kilometer durch verschiedene Orte in Yunnan reisen und dabei die chinesischen Neujahrsbräuche von sieben verschiedenen Ethnien kennenlernen. Seine Reise wird sorgfältig dokumentiert, und eine Reihe von kurzen Videos mit dem Titel "Chinese New Year, Yunnan Flavor" wird auf den offiziellen TikTok- und Facebook-Konten der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Yunnan veröffentlicht.Der aus Südafrika stammende Andre Du ist ein international zertifizierter Wirtschaftsprüfer, der zuvor als Finanzleiter der afrikanischen Finanzgruppe First Rand Group tätig war. Er zog 2016 aus beruflichen Gründen nach China und wählte Yunnan als Wohnsitz. 2022 begann Herr Du offiziell seinen Weg als Content-Schöpfer. Durch die Erstellung von Kurzvideos, die seine Reisen festhalten, möchte er die malerischen Landschaften, die reizvollen Entdeckungen und die reichhaltigen ethnischen Kulturen von Yunnan einem breiteren Publikum nahebringen.Während des chinesischen Neujahrsfestes 2024 wird Andre Du von Kunming aus eine Reise in Richtung Westen unternehmen und Orte wie Chuxiong, Dali, Lijiang und Deqin besuchen. Er wird sieben ethnische Gruppen besuchen, darunter die Yi, Bai, Zang, Naxi, Lisu, Pumi und Mosuo, und an ihren einzigartigen kulturellen Bräuchen zum chinesischen Neujahrsfest teilnehmen. Diese Erlebnisse werden das chinesische Neujahrsfest mit dem einzigartigen Geschmack Yunnans und seinen vielfältigen ethnischen Traditionen prägen.Das Eintauchen in die Häuser verschiedener ethnischer Gruppen wird Herrn Du ein differenziertes Verständnis für das chinesische Neujahrsfest vermitteln und seine Bedeutung als universeller Moment der Wiedervereinigung unterstreichen. Unabhängig von den geografischen Herausforderungen wird die gemeinsame Verpflichtung, für ein Familientreffen nach Hause zurückzukehren, den tiefen Respekt unterstreichen, den jede Familie diesem großen Fest in Zukunft entgegenbringen wird.Begeben Sie sich auf eine bezaubernde Reise durch Yunnan mit Andre Du's fesselnder Videoserie "Chinese New Year, Yunnan Flavor". Folgen Sie uns auf dem offiziellen TikTok @visityunnan und Facebook @GoYunnan.Offizielle Konten der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Yunnan. Möge diese eindringliche Erfahrung des kulturellen Reichtums und der Naturwunder von Yunnan Ihre Reisepläne inspirieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, dieses unverwechselbare Reiseziel zu erkunden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2332959/Andre_Du_s_New_Year_Jounery_Yunnan.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-neujahrsreise-von-andre-du-einzigartige-fruhlingsfest-feierlichkeiten-bei-sieben-ethnien-302058416.htmlPressekontakt:Lily Zhang,lilyzhangll727@gmail.comOriginal-Content von: Yunnan Innyo Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173478/5711275