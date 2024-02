Washington (ots/PRNewswire) -CGTN America & CGTN UN veröffentlichen "CMG feiert das chinesische Neujahrsfest mit NHL Eishockeyfans."Die Kälte des Eishockeys konnte die Hitze der chinesischen Neujahrsfeier der China Media Group bei einem Spiel der National Hockey League zwischen den New York Islanders und den Tampa Bay Lightning in New York am 8. Februar 2024 nicht eindämmen.Vor über 17.000 Zuschauern wurden Videos mit Frühlingsfest- und Neujahrsgrüßen gezeigt. "Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie wie aufsteigende Drachen und springende Tiger sind, voller Langlebigkeit und Gesundheit", sagte CMG-President Shen Haixiong. Der chinesische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Xie Feng, wünscht den Menschen ein "erfolgreiches Jahr des Drachen", das im Chinesischen auch als Jahr des Loong bekannt ist.In den Spielpausen überreichten das Maskottchen der New York Islanders, Sparky der Drache, und ein Moderator den Zuschauern gemeinsam die Geschenke von "Loong Chenchen", dem offiziellen Maskottchen der CMG 2024 Spring Festival Gala.Die Besucher des NHL-Spiels waren auch eingeladen, an kulturellen Aktivitäten teilzunehmen, die von CMG organisiert wurden, wie z. B. ein Foto mit "Loong Chenchen" zu machen, Schriftrollen für das Frühlingsfest zu schreiben und Plakate mit dem Schriftzeichen "Fu" zu erhalten, das auf Chinesisch Glück und Freude bedeutet."Ich bin so froh, dass wir während des Spiels das chinesische Frühlingsfest feiern. Die chinesische Kultur ist erstaunlich", sagte eine Zuschauerin.Die Feierlichkeiten entsprechen den chinesischen Traditionen, bei denen die Familie zusammenkommt, Vergangenes loslässt und das Neue und Gute des neuen Jahres willkommen heißt.Die Eishockeyfans verließen das Spiel mit einem neuen Wissen und einer neuen Wertschätzung für das chinesische Neujahrsfest. Und einige glückliche Kinder mit einem ausgestopften Drachen als neuem Freund.(Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Namen von CCTV verbreitet. Weiteres Material ist verfügbar im Department of Justice, Washington, D.C.)Kontakt: RICH MURPHYDistribution@cgtnamerica.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-america--cgtn-un-cmg-feiert-das-chinesische-neujahrsfest-mit-nhl-eishockeyfans-302058946.htmlOriginal-Content von: CGTN America, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097190/100916000