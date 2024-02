Im Schatten des mächtigen Bitcoin bahnt sich etwas an: Ethereum, die Nummer 2 auf dem Kryptomarkt, steht kurz davor, durch die mögliche Zulassung von Spot-ETFs in den USA einen gewaltigen Sprung nach vorn zu machen. Analysten sehen in den kommenden Monaten ein Kurspotenzial von bis zu 70 Prozent - eine Chance, die Anleger nicht verpassen sollten.Die Zulassung ist nicht nur wegweisend für Ethereum selbst, sondern auch für den gesamten Kryptosektor. Während der Bitcoin aktuell den Markt dominiert, ...

