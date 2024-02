HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5332/ Am 23.1. habe ich in meinem Sport-Tagebuch geoutet, dass ich heuer die 42,195 in Wien laufen werde. Diese Podcast-Folge beginnt mit einer Unterbrechung meines Wiener Börse Podcasts vom 24.1. durch einen Anruf. Der Anrufer war Michael Wernbacher vom Wemove Running Store, der das Tagebuch gelesen hatte und mich gleich zu einem Besuch gebeten hat. So bin ich dann bei nächster Gelegenheit bei ihm mit dem Auswärts-Podcast-Setup angetanzt. Wir sprachen über Taktik, Schuhe bzw. wann diese ganz sicher tot sind, über Training und vieles mehr. Auch den Kollegen Andi Vojta haben wir erwähnt. Diese Folge bietet unzählige Antworten für alle, die zehn Wochen vor dem Marathon noch Fragen haben ....

