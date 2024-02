2023, was für ein einfaches Börsenjahr. Nasdaq +52,3%, S&P 500 +24,02%, DAX +18,25% und selbst die noch müden Biotech-Aktien mit +10,67%. Da konnte man doch gar nichts falsch machen? Also einfach abkassieren, oder? Ganz so einfach war es nicht: Das Jahr 2023 im Rückblick aus der Brille des Chefanalyst des No Brainer Club, und wie dann doch +71,28% Depot-Performance unterm Strich aufblitzten! Absolute Transparenz ist für uns oberstes Gebot. Nur so ...

