© Foto: picture alliance / Zoonar | Viktor Gladkov



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Dividendentitel generieren passives Einkommen. Wer statt auf Einzeltitel auf Dividendenfonds setzt, investiert risikogestreut und gibt die Portfoliozusammensetzung in die Hand von Experten.Es hat einen Grund, warum viele Investorinnen und Investoren besonders in Krisenjahren verstärkt auf Dividendentitel setzen: Die Dividendenpolitik der meisten Unternehmen ist weitestgehend losgelöst von den Unternehmensgewinnen. Die meisten Konzerne sind vielmehr darauf bedacht, auch in Jahren, in denen es auf der Gewinnseite stagniert, eine Dividende an ihre Aktionäre auszuschütten. Wie bei allen Investments heißt es aber auch bei Dividenden: Um langfristig Gewinne zu erzielen, muss man aufs richtige …