Als der Chip-Designer Arm Holdings am Mittwoch (07. Februar) die Ergebnisse für das 3. Quartal des Fiskaljahres 2024 veröffentlichte, entfesselten die Quartalszahlen eine Kursrally in der Aktie, wie man sie selten an der Börse sieht. Zwischenzeitlich kamen jedoch Gewinnmitnahmen auf. Wie könnte es für die Aktie nach der Kursrally und den ersten Gewinnmitnahmen weitergehen? Gibt es weitere Chancen auf der Oberseite oder sollte man angesichts des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...