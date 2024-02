Wochenrückblick: DAX® und S&P 500® brechen nächste Hürde

Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Dafür haben wir die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



In der abgelaufenen Börsenwoche durften wir uns verschiedenster Ereignisse erfreuen. Neben diverser Quartalszahlen aus den USA gab es auch Nachrichten aus Deutschland, welche für Aufmerksamkeit sorgten. Mit diesen möchten wir auch beginnen und einen Blick auf den deutschen Leitindex werfen.



Schlusskurs über 17.000 - DAX® bricht historische Marke



Am Dienstag (06.02.2024) schloss der DAX® erstmals über der Marke von 17.000 Punkten. In der Vorwoche hatte der Index auf Tageshoch-Basis bereits die runde Marke durchbrochen, konnte diese aber nicht bis zum Handelsende halten. Im Anschluss an den in dieser Woche erreichten Schlusskursrekord musste der DAX® einige Punkte abgeben und rutschte wieder unter die 17.000er Schwelle. Diese bildet derzeit nun einen Widerstand, der aber weiterhin in direkter Reichweite ist.



Nachdem der DAX® schon in der vergangenen Woche vorlegte, durchbrach auch der marktbreite S&P 500® in dieser Woche eine runde Marke, in Form der 5.000 Punkte-Schwelle. Diese konnte aber, wie beim deutschen Vorreiter im ersten Versuch, nicht bis Handelsende gehalten werden und der S&P 500® schloss mit 4.996,91 Punkten knapp darunter. Geht es nach unserem Analysten Jörg Scherer, dürfte der Index allerdings in diesem Jahr noch mit einigem Potential aufwarten. Mehr dazu erfahren Sie in der jüngsten Ausgabe unseres Formates Daily Trading TV.









Die Quartalssaison ist auch diese Woche weiter im Gange. In der vergangenen Woche konnte bereits Meta mit seinen Zahlen überzeugen. In dieser Woche gab es erneut positive Nachrichten aus den USA, diesmal von Disney.



Disney legt Zahlen vor - Aktie reagiert positiv



Am Donnerstag legte der Traditionskonzern Disney seine jüngsten Quartalszahlen offen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte man die Verluste im Streaming-Bereich (Disney+ und ESPN+) deutlich reduzieren. Ebenso konnte man den Wandel des Mediengeschäftes weiter vorantreiben. Während der Umsatz im Kabel-TV um 12% sank, konnte man die Erlöse im Streaming-Bereich auf 14 Prozent steigern. Besonders jedoch der Ausblick verbuchte positive Impulse an den Börsen. Unter anderem kündigte Disney-CEO Bob Iger neben einer Erhöhung der Bardividende auch eine Investition in die Firma Epic Games, Entwickler des Spiele-Hits Fortnite, an. Geplant ist, einen Online-Freizeitpark zu entwickeln, genaue Details sind noch nicht bekannt. Der Disney-Aktie gelang ein zweistelliger Kurssprung.









Auch aus Deutschland gab es positives zu berichten. Nach zuvor aufgekommenen Gerüchten, meldete das Unternehmen Morphosys kurze Zeit später, dass man eine Vereinbarung bezüglich einer Übernahme durch den Schweizer Konzern Novartis getroffen habe und veröffentlichte ein öffentliches Übernahmeangebot. Die Aktie reagierte entsprechend und stieg am Montag zwischenzeitlich um mehr als 40%.



Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort haben veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".







