BONK Kurs explodiert - Wie weit kann der Meme Coin auf Solana steigen?

Nachdem der Bitcoin-Kurs gestern auf über 48.000 Dollar gestiegen ist, geht es auch für die meisten Altcoins steil bergauf. Die meisten der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung liegen deutlich im Plus, wobei BONK die Liste einmal mehr anführt. Der Meme Coin auf Solana hat im letzten Jahr bereits für viel Aufsehen gesorgt und mit dem Überschreiten der 800 Millionen Dollar Marke scheint auch heuer wieder vieles möglich zu sein. Die Rendite von Bitcoin und Ethereum übertrifft BONK dabei weit und hängt auch die meisten anderen Meme Coins ab. Nur $SMOG überzeugt mit einer noch höheren Rendite.

Beste Performance in den Top 100

Damit der BONK-Kurs steigt, müssen immer mehrere Faktoren zusammenspielen. Steigt Solana (SOL), wie es in den letzten 24 Stunden auch der Fall war, werden auch Meme Coins auf der Highspeed Blockchain gerne getradet, wovon auch BONK immer wieder profitiert. In den letzten 24 Stunden legt der Hunde-Coin um mehr als 14 % zu und übertrifft damit auch die Rendite von Immutable (IMX) und Pendle. Auf Wochensicht summiert sich das Plus sogar auf mehr als 23 %.

(Die 3 größten Gewinner unter den Top 100 - Quelle: Coinmarketcap)

Seit die Marktkapitalisierung wieder bei über 800 Millionen Dollar liegt, kommt auch die Milliarden Dollar Marke wieder in greifbare Nähe, was bei vielen die Frage aufwirft, ob es auch nochmal für ein neues Allzeithoch bei BONK reichen wird.

Derzeit notiert BONK allerdings auch nach der Kursexplosion von mehr als 23 % in der letzten Woche noch 62 % unter seinem Allzeithoch. Dass der Kurs von hier aus nochmal um 150 % steigt, ist dann aber doch eher unwahrscheinlich.

(BONK Kursentwicklung im letzten Jahr - Quelle: Coinmarketcap)

Meme Coins sind schnelllebig und auch bei PEPE, DOGE und SHIB ist es nicht gelungen, das Allzeithoch, das beim Pump erreicht wurde, nach einer massiven Korrektur von 50 - 80 % nochmal zu erreichen. Obwohl man im Beispiel von Shiba Inu wahrscheinlich so viel dafür getan hat, wie sonst nirgends. Keiner der nachträglich geschaffenen Nutzen konnte dafür sorgen, dass der Kurs auch nur annähernd in Richtung Allzeithoch steigt. Eine Entwicklung, die sich wahrscheinlich auch auf BONK übertragen lässt.

Trader sind längst auf der Jagd nach dem nächsten x100 bis x1.000 Coin, der am Meme Coin Markt schon unmittelbar bevorstehen könnte. Derzeit sieht es vor allem bei SMOG danach aus, als würde eine solche Kursexplosion bevorstehen. Der Solana-basierte Meme Coin hat seinen Wert in den letzten 3 Tagen bereits mehr als verzwanzigfacht (x20) und erreicht täglich neue Höchststände.

Löst $SMOG BONK ab?

BONK hat es auf eine Marktkapitalisierung von rund 2 Milliarden Dollar geschafft. $SMOG ist in den letzten 3 Tagen seit dem Launch auf über 55 Millionen Dollar gestiegen und ein Blick auf den Chart zeigt, dass die Luft noch lange nicht raus ist. Die Bullen dominieren nach wie vor und im Laufe des Tages dürfte es wohl erneut zu einem Höchststand kommen.

($SMOG Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Erst gestern hat das Team angekündigt, den SMOG-Token auch auf Ethereum zu launchen, was inzwischen auch passiert ist und eine Staking-Funktion soll denjenigen, die ihre Token länger halten, eine Rendite von bis zu 42 % einbringen. Außerdem wirbt SMOG auf der Website damit, der Meme Coin mit den "größten Airdrops auf Solana" zu sein, wobei es die Möglichkeit gibt, mehrere Quests zu erledigen, um sich für Airdrops zu qualifizieren. Wer sich mit Solana-Projekten befasst weiß, dass diese für besonders großzügige Airdrops bekannt sind. Verfolgt $SMOG diese Strategie weiterhin, könnte es sich hier tatsächlich um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln.

