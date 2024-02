Hamburg (ots) -Früher oder später muss sich jeder Kommunikationsprofi auch mit Communication Analytics beschäftigen. Welche KPI, Daten und Auswertungen sind für meine individuellen Kommunikationsziele relevant? Was belegt den Erfolg meines Contents? Wie lassen sich daraus konkrete Handlungsempfehlungen ableiten? Timo Radzik zeigt, wie Sie wertvolle Insights für Ihre Kommunikation gewinnen und datenbasiert agieren können.Wie Sie aus Kennziffern der Unternehmenskommunikation wertvolle Insights gewinnen und datenbasierte Entscheidungen ermöglichenKommunikationsprofis müssen sich mehr denn je damit auseinandersetzen, wie erfolgreich der eigene Content auf unterschiedlichen Kanälen funktioniert. Subjektive Einschätzungen und Erfahrungswerte sind zwar wichtig, aber nur die klare Definition von Zielen und ihren Benchmarks hilft, den Erfolg oder das Optimierungspotenzial der Inhalte zu überprüfen.Timo Radzik, Data Analyst in der Unternehmenskommunikation der Siemens AG, erläutert, was eine systematische Betrachtung der organischen Inhalte, der bezahlten Maßnahmen und der klassischen PR leisten kann. Im Mittelpunkt dieses Webinars steht, wie Kommunikationsinhalte strukturiert und analysiert werden können. Es geht aber nicht allein um Zahlen innerhalb der datengetriebenen Kommunikation. Sondern auch um die Frage, wie sich diese Daten innerhalb des Teams gut vermitteln lassen und so Akzeptanz für die daraus folgende Maßnahmen entsteht.Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an den Referenten zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.Programm:- Communications Analytics: Die richtigen Kommunikationsziele und KPIs definieren- Ermittlung von KPI Benchmarks für Kanäle und Ziele- Die Wichtigkeit von Tag-Gruppen und Medientypen- Analytics nachhaltig ins Team transportierenAls Fortsetzung bzw. Ergänzung dieser Vermittlung von Analytics-Grundlagen bieten wir ebenfalls- Communications Analytics, Teil 2: Erfolgsanalyse der themenbezogenen PR (https://www.eventbrite.com/e/communications-analytics-teil-2-analyse-themenzentrierter-kommunikation-tickets-811445664827)- Communications Analytics, Teil 3: KI-basierte Datenanalyse (https://www.eventbrite.com/e/communications-analytics-teil-3-ki-gestutzte-handlungsempfehlungen-tickets-811459807127)Das Webinar richtet sich an PR-Verantwortliche, die sich neu mit der Anforderung Communication Analytics auseinandersetzen und entsprechende Vorgehen und Auswertungen im eigenen Team implementieren wollen. Ein grundsätzliches Verständnis für digitale Kommunikationskanäle und -inhalte ist für eine gewinnbringende Teilnahme empfehlenswert.Referent Timo Radzik (https://www.linkedin.com/in/timo-radzik/) wollte eigentlich Game Designer werden. Jetzt versucht er allen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren den Zugang zur datengetriebenen Unternehmenskommunikation zu ermöglichen. Denn wie bei einem Game, hängen wirkungsvolle Dashboards und Reports ganz stark ab von Zugänglichkeit und toller Nutzererfahrung. Seinen eigenen Zugang zu Analytics hat Timo bei Microsoft Deutschland gefunden, bevor er 2020 in die Unternehmenskommunikation der Siemens AG wechselte. Zudem ist er Mitbegründer des Analysten-Kollektivs Effective Comms Analytics.Eckdaten für das Online-Seminar Communications Analytics, Teil 1: Grundlagen Datenerhebung und -analyse- Termin: Dienstag, 28. Mai 2024, 14:30 - 16:00 Uhr- Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. Mwst. / 136,85 Euro inkl. Mwst.- Teilnehmerzahl: mind. 10- Stornierung: kostenfrei bis 7 Tage vor Durchführung möglichHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/communications-analytics-teil-1-grundlagen-datenerhebung-und-analyse-tickets-811439566587?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5711402