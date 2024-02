Qiagen schoss in der vergangenen Woche regelrecht nach oben. So beträgt das Plus im Vergleich zum Vorwochenschluss rund 2,19 Prozent. Die Aktie beendete null der fünf Tage im grünen Bereich. Den größten Anstieg verzeichnete Qiagen dabei am Freitag mit einem Plus von 0,01 Prozent. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange? In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale ...

