© Foto: Michael Kappeler/dpa



Smartphone Hersteller sind die Gamechanger im Automarkt. Das sagt Ferdinand Dudenhoefer, Autoexperte vom Car Center Automotive Research in Bochum, im wO-Interview.Martin Kerscher: Herr Dudenhöffer, wenn wir von Handyhersteller und Autos sprechen, dann denken wir eigentlich immer an Apple und dass da mal irgendwann irgendwas kommt. Aber die eigentliche Revolution findet ja gerade in China statt, bei Xiaomi und Huawei. Was genau passiert denn da eigentlich gerade? Ferdinand Dudenhöffer: Absolut. Dieses iCar ist immer wieder durch die Presse gegeistert. Das war so ein bisschen wie Nessi von Loch Ness. Es taucht immer auf, aber niemand sieht es, und dann ist es wieder verschwunden. Ich glaube …