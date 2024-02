Anzeige / Werbung

Die Quartalsberichtssaison hält auch den Cannabis-Sektor in Atem. Zuletzt gab es Zahlen von Aurora Cannabis und Canopy Growth, die unterm Strich "durchwachsen" ausfielen, um es einmal wohlwollend zu formulieren.

Am kommenden Dienstag (13. Februar) wird es dann auch für OrganiGram Holdings spannend. Das Unternehmen wird über das 1. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 31. Dezember 2023) des Fiskaljahres 2024 berichten.

Die kurz vor Weihnachten 2023 präsentierten Finanzergebnisse für das Fiskaljahr 2023 (per 30.09.) wussten ja auch nicht unbedingt vollends zu überzeugen.

Der Markt scheint diese Mal jedoch recht zuversichtlich zu sein. Zumindest suggeriert das die Kursentwicklung der Aktie in den letzten Tagen und Wochen. Doch dieser Optimismus könnte mit den Zahlen auf eine (harte) Probe gestellt werden. Sprich das Potential für Enttäuschungen ist nicht unerheblich.

Aus charttechnischer Sicht machte die Aktie in den letzten Tagen und Wochen in puncto Bodenbildung deutliche Fortschritte. Aktuell geht es für OrganiGram Holdings darum, das Moementum der Erholung hochzuhalten. Die Widerstandszone 2,0 US-Dollar / 2,15 US-Dollar wurde durchbrochen. Die nächste Bewährungsprobe warten nun im Bereich von 2,5 US-Dollar / 2,6+ US-Dollar. Ein erfolgreicher Vorstoß würde der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 2,9 US-Dollar eröffnen. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 1,5 US-Dollar zu verorten. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.

Kurzum. Die Q1-Daten werden das Kursniveau der Aktie auf den Prüfstand stellen. Auf der Oberseite könnte es nun bis in Richtung 2,5 US-Dollar / 2,6+ US-Dollar gehen. Rücksetzer unter die 1,5 US-Dollar sollten unter allen Umständen vermieden werden.

