Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Uniper hat am Freitag einen Abschlag in Höhe von mehr als -2,5 % hinnehmen müssen. Der Titel verlor damit innerhalb einer Woche zwar insgesamt nur minimal, es gelang jedoch nicht, die Marke von 60 Euro zu halten bzw. zurück zu erobern. Die Analysten geben hier noch ein ganz anderes Kursziel vor! Uniper: In welche Richtung es tatsächlich [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...