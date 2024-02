Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Märkte haben BYD in den vergangenen Wochen nicht oder kaum beachtet. Die Notierungen sind nach unten gelaufen, auch wenn es am Freitag zu einem Plus von 0,5 % kam. Die Aktie hat überhaupt innerhalb von fünf Tagen immerhin gut 6,4 % gewonnen. So ganz hilft das noch nicht. Denn: BYD ist unverändert im Abwärtstrend. Es fehlt an überzeugenden Ausbruchversuchen, [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...