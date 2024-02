© Foto: picture alliance / Bildagentur-online/McPhoto



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Der heutige Dividenden-Kandidat schüttet nicht nur eine besonders hohe Dividende aus, sondern engagiert sich in einer ganz besonderen Nische: Der Vermietung von Cannabis-Immobilien.Willkommen zur vierten Ausgabe der neuen wöchentlichen Kolumne über Dividenden-Investitionen von wallstreetONLINE! In dieser Serie beschäftigen wir uns mit verschiedenen Aspekten des Dividenden-Investierens. Unser Ziel ist es, durch kluge Investitionsentscheidungen eine stetige Einkommensquelle aufbauen zu können. Nach dem Start mit der Allianz und Realty Income, einem Monatszahler aus den USA, sowie einem Überblick in das Dividendenportfolio von Warren Buffett geht es heute weiter mit einem sogenannten …