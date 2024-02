DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Deutscher Einfluss im chilenischen Bergbau - auch BHP, CleanTech Lithium und Antofagasta sind präsent

Frankfurt (pta/11.02.2024/08:00) - Im Januar 2013 unterzeichneten die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und Sebastián Piñera, damals Präsident von Chile, ein umfassendes Kooperationsabkommen, welches im Bergbau und bei natürlichen Bodenschätzen eine enge Beziehung schuf. Im folgenden Jahrzehnt konnte die Kooperation immer weiter vertieft werden. Für Chile stellt Deutschland den wichtigsten Handelspartner Europas und außerdem einen strategischen Partner bei der Entwicklung von Technologien dar. Für Deutschland kann Chile als Land der Rohstoffe eine wichtige Rolle spielen, die für die Energie- und Mobilitätswende gebraucht werden. In Chile schlummern die größten bekannten Reserven an Lithium und Kupfer.

Für eine noch engere Zusammenarbeit wurde das "Eco Mining Concepts" ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um ein deutsch-chilenisches Netzwerk, das einen dynamischen Austausch zwischen den beiden Nationen gewährleistet und deutsche und chilenische Akteure bei der Thematik der nachhaltigen Rohstoffgewinnung näher zusammenbringt. Die chilenische Regierung unternimmt große Anstrengungen, um einen grünen und nachhaltigen Bergbau im eigenen Land sicherzustellen. Und einen Bergbau, der die Lebensweise der indigenen Völker nicht negativ beeinträchtigt. Unternehmen, die eine nachhaltige Herangehensweise und eine grüne Abbautechnologie mitbringen, werden gefördert.

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) - grünes Lithium mit Auszeichnung

CleanTech Lithium ist eine der Firmen, die gut in den modernen Bergbau in Chile passen. Das britische Unternehmen wurde in Chiles Hauptstadt Santiago am 12. Dezember mit dem "Green Achievement Grand Prix Award 2023" ausgezeichnet. Mit diesem werden Leistungen gewürdigt, die einen Teil zu einer nachhaltigeren und grüneren Zukunft des chilenischen Bergbaus beitragen. CleanTech Lithium wurde wegen des umfassenden Ansatzes in Bezug auf die ESG-Praktiken ausgezeichnet, bei dem eine verantwortungsvolle Nutzung der Ressourcen, der Umweltschutz und ein gesellschaftliches Engagement im Mittelpunkt stehen. Das Unternehmen will mit der direkten Lithiumextraktion (DLE) ab Anfang 2026 beim Flaggschiffprojekt Laguna Verde grünes Lithium auf nachhaltige Weise produzieren.

CleanTech Lithium entwickelt zwei Lithiumprojekte, mit weiteren Explorationsstandorten, in den chilenischen Anden. Dort, im Lithium-Dreieck, befinden sich die größten Lithiumreserven der Welt. Das Projekt Laguna Verde ist in seiner Entwicklung bereits weit fortgeschritten. Es liegt eine Scoping-Studie vor, welche eine Produktion von 20.000 Tonnen Lithiumcarbonat (LCE) voraussagt. Anfang 2024 soll eine Vormachbarkeitsstudie vorgelegt werden.

BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) - bedeutender Minenbetreiber in Chile

Eines der größten Bergbauunternehmen ist ebenfalls in Chile präsent. Die BHP Group unterhält mit Escondida die größte Kupfermine der Welt. Sie wurde 1990 fertiggestellt und soll in der Mitte der 2020er-Jahre vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Neben Escondida hält die BHP Group auch die Rechte an zwei Kupferprojekten im chilenischen Pampa Norte. Der australische Konzern hatte schon vor einigen Jahren die Abkehr von Öl und Gas bekanntgegeben. Die Konzentration gilt nun Batteriemetallen wie Kupfer. An der Börse kam die Umstellung gut an. Anfang 2023 erreiche der Kurs der BHP-Aktie ein Rekordhoch bei 32,75 Euro. Ende Januar 2024 lag das durchschnittliche Kursziel laut MarketScreener bei rund 30 Euro (Kurs am 06.02.2024: 27,72 Euro).

Antofagasta (ISIN: GB0000456144) - auch chilenisch-britische Beziehungen sind eng

Der chilenisch-britische Bergbaukonzern mit Sitz in London unterhält mehrere Bergbauprojekte in Chile. Er fördert vor allem Kupfer, Gold und Molybdän. Antofagasta gehört zu den zehn größten Kupferproduzenten der Welt. Das Unternehmen bemüht sich um einen nachhaltigen und grünen Bergbau und ist eng mit der chilenischen Regierung vernetzt. Die Herangehensweise gefällt einigen Analysten. Im Januar 2024 wurde die Antofagasta-Aktie von UBS mit einer Kaufempfehlung eingestuft.

Bergbau-ETF mit Chile-Bezug: iShares Copper Miners (ISIN: IE00063FT9K6)

Einige der folgenden Top-Holdings sind auch in Chile aktiv: BHP Group, Antofagasta, Freeport-McMoran (ISIN: US35671D8570), Rio Tinto (ISIN: US7672041008), Vale (ISIN: BRVALEACNOR0) und Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64)

Chile gewinnt in Deutschland an Aufmerksamkeit

Als Anbieter von grünen Bodenschätzen gewinnt Chile in Deutschland zunehmend Aufmerksamkeit. Und Unternehmen, die in Chile spannende Bergbauprojekte vorantreiben, können an der Börse Beachtung finden.

CleanTech Lithium ISIN: JE00BPCP3Z37 Land: Jersey & UK

