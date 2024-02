In den vergangenen Tagen konnnte Aixtron massiv zulegen. Denn im Vergleich zum Vorwochenschluss kletterten die Notierungen um 2,95 Prozent an. An drei der fünf Sitzungen ging die Aktie mit Aufschlägen aus dem Handel. Besonders heftig schoss Aixtron am Mittwoch nach oben mit einem Plus von rund 2,95 Prozent. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen? Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Die Aktie gewinnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...