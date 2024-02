Nach dem neuen Rekordhoch am vergangenen Dienstag warten die DAX-Anleger nun auf neue Impulse. Als Triebfeder könnten in der neuen Woche ermutigende Unternehmens-Gewinne und wieder aufwallende Zinssenkungs-Fantasien dienen. Auch Inflationsdaten aus den USA, wo Nasdaq und S&P-500 neue Höhen erreichten, dürften die Aktien bewegen. - Der Wochenausblick. Die vor allem psychologisch wichtige Marke von 17.000 Punkten bleibt für den DAX noch eine Hürde. Am Freitag näherte sich der Leitindex der runden ...

