Wiesbaden/Berlin (ots) -Die Bundeswahlleiterin Ruth Brand hat heute gemeinsam mit dem Landeswahlleiter für Berlin, Stephan Bröchler, Wahlvorstände in den Bezirken Pankow und Mitte besucht. Stellvertretend für alle Wahlhelfenden, die heute bei der Wiederholungswahl im Einsatz sind, dankte die Bundeswahlleiterin den ehrenamtlich Tätigen für ihren Einsatz und wünschte allen einen weiterhin reibungslosen Ablauf des Wahltages."Die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl ist nur durch die tatkräftige Unterstützung der zahlreichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer möglich. Sie leisten ehrenamtlich einen wichtigen Beitrag zur Stärkung und Aufrechterhaltung unserer Demokratie. Ihr Engagement bei dieser Wiederholungswahl ist nicht selbstverständlich", so Bundeswahlleiterin Ruth Brand.Der Wahlvorstand organisiert und überwacht die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl, erklärt bei Bedarf den Bürgerinnen und Bürgern die Wahlformalitäten und zählt nach Schließung des Wahllokals die Stimmen aus.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter https://www.bundeswahlleiterin.de zu finden.