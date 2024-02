Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: GM-Wochenshow: Von Kalorienbomben und Abnehmspritzen Ich esse keine Burger, mir schmeckt aber die Mc Donald's-Aktie, die mir Jahr für Jahr eine höhere Dividende beschert. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 2,15 Prozent. Doch wegen der Dividende habe ich mir meine Anteile am Fastfood-Riesen nicht gekauft, sondern vielmehr wegen seines stabilen Geschäftsmodells und des Immobilienbesitz. Die meiste Lokale gehören nämlich der McDonald's-Zentrale und das garantiert auch kontinuierliche Mieteinnahmen. von den Franchisenehmern. In den letzten fünf Jahren hat die Mecki-Aktie rund 70 Prozent an Wert zugelegt, in den vergangenen zehn Jahren waren es 271 Prozent und das bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...