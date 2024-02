Wochenausblick - Quartalssaison neigt sich dem Ende zu

Werbung







Nachdem in der vergangenen Woche einige amerikanische Großunternehmen, wie McDonalds und Disney ihre Zahlen vorlegten, erwarten uns diese Woche vermehrt Zahlen aus dem europäischen Bereich. Außerdem dürfen wir uns über einige Berichte zu Verbraucher- und Erzeugerpreisen aus verschiedenen Regionen freuen.



Montag:



Die Woche startet sehr ruhig. Es erreichen uns aber beispielsweise Verbraucherpreisdaten aus Dänemark und Portugal für den jüngst beendeten Januar.



Dienstag:



Am Dienstag dürfen wir uns über einige Quartalszahlen verschiedener Branchen erfreuen. Unter anderem legen AirBnB, Coco-Cola und thyssenkrupp nucera ihre jüngsten Quartalsergebnisse vor. Vonseiten der Konjunktur erreichen uns bereits früh morgens die Erzeugerpreise aus Japan, gegen 8 Uhr deutscher Zeit die Arbeitslosenzahlen aus Großbritannien und am frühen Nachmittag die Verbraucherpreise aus den USA.



















Mittwoch:



Nachdem die Tochterfirma bereits vorlegte, veröffentlicht thyssenkrupp selbst am Mittwoch seine Quartalszahlen. Neben dem deutschen Traditionskonzern erreichen uns am Valentinstag ebenfalls die Ergebnisse von Heinecken und dem japanischen Technologieriesen Sony. Nachrichten konjunktureller Natur erreichen uns aus Großbritannien in Form der hiesigen Verbraucherpreise sowie der Bruttoinlandsproduktbericht und die Beschäftigungszahlen des 4. Quartals in 2023 aus der Eurozone.















Donnerstag:



Zum Start in die zweite Wochenhälfte erreichen uns beispielsweise die Quartalszahlen von Applied Materials und Renault. Zusätzlich veröffentlicht ebenfalls Airbus die Resultate des vergangenen Quartals. Hierauf dürfte nach den jüngsten Begebenheiten ein besonderes Augenmerk liegen.











Freitag:



Die Woche klingt aus mit den Berichten zum Verbrauchervertrauen der Uni Michigan (Februar 2024) sowie zu den US-Erzeugerpreisen (Januar 2024) und die Schweizer Unternehmen Swiss Re und BB Biotech öffnen ihre Bücher sowie auch der deutsche Konzern Sartorius.











