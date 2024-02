News von Trading-Treff.de Die Märkte sind weiterhin wie entfesselt. Fast täglich werden neue Rekorde gebrochen. So konnte der S&P500 nicht nur erstmalig an der 5000er Marke schnuppern, sondern schloss am Freitag sogar komfortabel darüber. Das ergibt einen Wochengewinn im Index von 1.37%. Stark! Mein Depot fällt im Vergleich weiter ab, kann aber immerhin leicht um 712,25 EUR zulegen. Gewinn von 712,25 EUR im Portfolio Die Marktampel klettert ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...