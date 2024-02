© Foto: Unsplash



OP-Roboter und Glukose-Messsysteme sind nur zwei Beispiele für die zukunftsweisenden Innovationen in der Medizintechnik. Der Smart Investor stellt zwei Aktien aus dem Bereich vor, die derzeit besonders attraktiv sind.Die Zukunft der Medizin Intuitive Surgical gehört zu den wenigen Unternehmen, die in einem Wachstumsmarkt wie der Medizintechnik, über Jahre technologische Trends setzen und damit Mehrwert für Aktionäre und Patienten schaffen. Nicht nur die Robotermedizin hat der Konzern aus dem kalifornischen Sunnyvale revolutioniert, sondern er zählt auch zu den Pionieren im Bereich minimalinvasiver Operationsmethoden. Das technologisch wegweisende System "Da Vinci" genießt in der …