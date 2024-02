Krypto News: SMOG explodiert auf Solana auf über 100 Millionen Dollar

Seit BONK sind Solana-basierte Meme Coins nicht mehr zu stoppen. Der Token, der im letzten Jahr auf eine Marktkapitalisierung im Milliardenbereich explodiert ist, hat einen Hype ausgelöst, der immer mehr Trader auf die Highspeed Blockchain gebracht hat. Während der Meme Coin Markt noch vor kurzem von Ethereum dominiert wurde, sieht es inzwischen schon ganz anders aus. Zwar wurde die Milliarden Dollar Marke noch nicht so oft geknackt, Meme Coins mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 100 Millionen Dollar kommen aber immer wieder auf und ermöglichen Investoren extrem hohe Gewinne. Nun zählt auch der neue SMOG Token zu diesen Coins und derzeit spricht einiges dafür, dass hier noch lange nicht Schluss ist.

In 3 Tagen auf 100 Millionen Dollar

Meme Coins sind für das Potenzial, explosionsartig anzusteigen, bekannt. Sie kommen aus dem Nichts und wenn sie den Puls der Zeit treffen, können sie direkt in die Trends der wichtigsten Kryptoseiten aufsteigen und sich dort über Wochen oder Monate halten. Die Renditen, die hier innerhalb weniger Tage - manchmal sogar Stunden - erreicht werden können, gibt es sonst wohl nirgends zu sehen. SMOG ist dafür wohl der beste Beweis. Innerhalb von 3 Tagen ist die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung auf 100 Millionen Dollar gestiegen. Für frühe Käufer bedeutet das, dass sie ihr Kapital in den letzten Tagen mehr als verzwanzigfachen konnten.

(SMOG Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Ein Blick auf den Chart zeigt dabei nicht das für Meme Coins typische Muster eines kurzen Pumps, der sofort wieder abflacht, sondern ein intakte Aufwärtsbewegung, die darauf schließen lässt, dass die Spitze für $SMOG hier noch lange nicht erreicht ist.

SMOG Airdrops für Trader

Auf der SMOG-Website wird mit der "massivsten Airdrop-Kampagne im Solana-Ökosystem" geworben und wer sich mit Coins auf Solana befasst, weiß, dass die Summen, die hier über Airdrops verteilt werden, enorm sind. Trader finden auf der Website einen eigenen Quest-Bereich mit verschiedenen Aufgaben, die sie lösen können, um Punkte zu sammeln und so ihre Chancen auf einen Airdrop zu erhöhen und sich für eine größere Menge zu qualifizieren.

(SMOG Tokenomics - Quelle: SMOG-Website)

Um das zu ermöglichen, wurden direkt 35 % der Token für Airdrops reserviert. Bei einer Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar entspricht das einem Wert von 35 Millionen Dollar. Auch die Tatsache, dass 50 % der Token für Marketingzwecke reserviert sind, legt die Vermutung nahe, dass hier noch lange nicht Schluss sein dürfte.

Multi Chain und Staking-Funktion

Schon einen Tag nach dem Start haben die Entwickler auch einen zusätzlichen Ethereum Liquidity Pool bereitgestellt, sodass es nun für Trader auf Solana und Ethereum möglich ist, den Meme Coin zu kaufen. Außerdem wurde inzwischen eine Staking-Funktion eingeführt, die diejenigen belohnt, die ihre $SMOG-Token langfristig halten.

(SMOG Staking-Übersicht - Quelle: SMOG-Website)

Schon kurz nach der Einführung der neuen Funktion wurden bereits fast 700.000 $SMOG in den Staking Pool eingezahlt. Die APY liegt dabei bei 42 %, was einer überdurchschnittlich hohen Rendite entspricht. Hier haben Trader also nicht nur die Möglichkeit der potenziellen Kurssteigerungen, um Gewinne zu erzielen, sondern können sich auch ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen SMOG-Token sichern.

Bullishe Prognosen

In China wird in diesen Tagen das Neujahrsfest gefeiert und das Jahr des Drachen eingeleitet. Das könnte mit einer der Gründe sein, warum SMOG bei Tradern gleich vom ersten Tag an so beliebt ist. Schon jetzt haben frühe Käufer ihr Kapital vervielfachen können und mit Airdrops, Staking und vielen weiteren Maßnahmen sieht es aktuell danach aus, als hätte SMOG noch eine große Zukunft vor sich. Der Meme Coin ist noch nicht einmal eine Woche alt und hat jetzt schon das Potenzial, an den ganz großen Kryptobörsen wie Binance und Coinbase gelistet zu werden.

Sollte es dazu kommen, wäre es keine große Überraschung, wenn es sich bei SMOG um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln würde. $SMOG dominiert seit dem Launch die Dextools-Trends und gehört unter den Top Meme Coins zu den größten Gewinnern. Eine Dynamik, die noch eine Zeit lang anhalten dürfte und auch vom jetzigen Kursniveau aus noch Gewinne von weit mehr als 1.000 % ermöglichen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.