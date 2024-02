Bitcoin: Wirklich besser als Gold?

Bitcoin und Gold - dieser Vergleich beschäftigt nicht wenige Anleger. Wenn der Bitcoin Kurs wie aktuell wieder stark pumpt, schauen Gold-Anhänger neidisch auf ihr digitales Pendant. Denn die Outperformance ist evident. Während der Gold Kurs im laufenden Jahr vollständig seitwärts läuft, konnte Bitcoin Year-to-Date schon rund 10 Prozent an Wert zulegen. Zugegebenermaßen lief diese Entwicklung mit einer hohen Volatilität ab. Dennoch ist der Bitcoin in puncto Rendite dem ältesten Edelmetall der Welt weitaus überlegen, wenn wir die kurze Historie als Maßstab nehmen.

Ist Bitcoin also wirklich besser als Gold? Dafür gibt es einige Argumente:

Bitcoin ist teilbar - Gold mit physischen Grenzen

Bitcoin bietet gegenüber Gold beispielsweise große Vorteile in Bezug auf die Teilbarkeit. Während Gold als physisches Gut nur bis zu einem gewissen Grad in kleinere Einheiten geteilt werden kann, was kleinere Transaktionen umständlich und manchmal unpraktisch macht, sieht dies bei Bitcoin anders aus. Denn Bitcoin zeichnet sich durch eine hohe Teilbarkeit aus. Bitcoin kann bis auf acht Dezimalstellen geteilt werden.

Diese hohe Teilbarkeit erleichtert den Einsatz von Bitcoin für Mikrotransaktionen erheblich. Man kann nahezu jeden x-beliebigen Betrag über die Blockchain verschicken. In einer digitalen Wirtschaft, in der Transaktionen über Grenzen hinweg und in verschiedenen Größenordnungen schnell und effizient durchgeführt werden müssen, ist Bitcoin zweifelsfrei besser als Gold geeignet.

Dies erweitert auch die Anwendungsmöglichkeiten als Tausch- und Wertanlage. Denn der Bitcoin ist eben nicht primär Zahlungsmittel und Gold schon gar nicht. Doch Transaktionen werden auch einfacher, wenn sie teilbar sind und für die Wertaufbewahrung gedacht sind.

Die Bitcoin-Blockchain weiß alles

Die Transparenz des Bitcoin-Netzwerks stellt einen wesentlichen Vorteil gegenüber Gold dar. Denn jede Transaktion, die jemals stattgefunden hat oder stattfinden wird, ist öffentlich auf der Bitcoin-Blockchain einsehbar. Während Kritiker dem Bitcoin eine anonyme Verwendung durch Kriminelle zuschreiben, ist die Blockchain vielmehr pseudonym - ein feiner und nicht ganz kleiner Unterschied.

Diese Eigenschaft erschwert Manipulationen und macht Fälschungen unmöglich, wodurch das Vertrauen in das Netzwerk gestärkt wird. Im Gegensatz dazu fehlt Gold diese Transparenz. Hier sind Transaktionsdetails wie Käufer, Verkäufer und Preis natürlich nicht öffentlich zugänglich. Diese Intransparenz kann die Überprüfung der Echtheit des gehandelten Goldes erschweren und birgt ein erhöhtes Risiko für Betrug und Manipulation.

In einer Welt, in der Zuverlässigkeit und Verifizierbarkeit immer wichtiger werden, bietet Bitcoins offene und nachvollziehbare Transaktionshistorie einen klaren Vorteil. Digitale Transparenz geht mit Bitcoin somit einwandfrei.

Die Bitcoin-Rendite spricht für sich

Die Rendite von Bitcoin bedarf kaum einer ausführlichen Erwähnung; ein Blick auf den folgenden Chart sollte ausreichen, um die überzeugende Performance von Bitcoin gegenüber Gold hervorzuheben. Die grafische Darstellung der vergangenen fünf Jahre spricht eine klare Sprache zugunsten von Bitcoin:

Bitcoin Prognose: Starkes Aufholpotenzial für BTC

Gold diente weltweit seit Jahrhunderten als Wertspeicher und Zahlungsmittel, doch die mangelnde Transparenz erschwert die Verifizierung und Nachverfolgung im Vergleich zu digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin. In Zeiten, in denen Inflation weltweit für Anleger eine Herausforderung darstellt, rücken sowohl Gold als auch Bitcoin zunehmend als Hedge in den Fokus.

Bitcoin überzeugt hier durch Vorteile wie Teilbarkeit und Transparenz und präsentiert sich damit als ernstzunehmender Konkurrent zu Gold. Dies dürfte mittelfristig eine steigende Akzeptanz bedeuten.

Obwohl Bitcoin einige der Gold zugeschriebenen Eigenschaften teilt, gibt es zentrale Unterschiede. Dies machen Bitcoin gegenüber Gold überlegen.

Während die Knappheit von Bitcoin mit einer Stock-2-Flow-Ratio von 110 nach dem Halving deutlich ansprechender als bei Gold (S2F von 60) ist, wird Gold mit einem Vielfachen bewertet. Hier gibt es wohl noch deutliches Aufwärtspotenzial, wenn die Adoption von BTC voranschreitet.

Gold is scarce (S2F-ratio ~60

Real Estate is scarcer (S2F-ratio ~100)

Bitcoin is scarcest (S2F-ratio ~110 after April 2024 halving) - PlanB (@100trillionUSD) February 4, 2024

