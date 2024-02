News von Trading-Treff.de I Markus Kottmann wirft einen Blick in die Glaskugel für die nächste Woche und darüber hinaus. Rückblick auf die letzten Wochen Seit Verlassen der Akkumulationsphase Anfang November 2023 und dem ersten Allzeithoch Mitte Dezember befindet sich der DAX in einer Seitwärtsphase (Distrubition). Zunächst sah es so aus, als wenn diese Anfangs Januar, diese Distrubition trendmäßig nach unten verlassen werden könnte. Die Abwärtsdynamik ...

