News von Trading-Treff.de I Am Montag sollte sich nicht viel tun, aber vielleicht wird der DAX jeck? Rückblick auf den letzten Freitag Der DAX sollte am Freitag bereits zur Kassaeröffnung möglichst die 1690, das Tagestief vom Donnerstag erreichen, um dann mit schwachen US Börsen weiter zu fallen. Der DAX verharrte allerdings bis zur US Eröffnung ober oberhalb der 16960 und fiel dann mit einem schwachen DOW bis knapp unters Donnerstag Tagestief. Später ...

