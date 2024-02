Kryptowährungen mit Potenzial - Renditen bis zu 4.873 % möglich

Der Bitcoin-Kurs steigt wieder und sorgt damit für Euphorie am gesamten digitalen Währungsmarkt. Während sich BTC in großen Schritten der 50.000 Dollar Marke nähert, erwarten Experten für heuer sogar Kursziele, die weit über der 100.000 Dollar Marke liegen. In diesem bullishen Umfeld kommen natürlich auch wieder neue Coins auf den Markt, die zwar nicht so eine hohe Marktkapitalisierung wie Bitcoin erreichen können, aber das Potenzial haben, deutlich höhere Renditen einzubringen. Ein Coin mit einem Wert von 5 Millionen Dollar kann seinen Wert innerhalb weniger Tage vervielfachen, was bei Bitcoin nicht mehr so leicht passiert. Die folgenden Coins sind entsprechend positioniert, um schon bald eine Kursexplosion hinzulegen, wobei manche das Potenzial haben, fast noch um das 50-fache zu steigen.

SMOG Token

Der SMOG-Token ist in dieser Woche gelauncht worden und hat frühen Käufern bereits eine Rendite von mehr als 2.000 % gebracht. Inzwischen liegt die Marktkapitalisierung bei über 50 Millionen Dollar, was eine bemerkenswerte Leistung in so kurzer Zeit ist. Bei $SMOG handelt es sich um einen Solana-basierten Meme Coin, der inzwischen auch auf Ethereum handelbar ist, da das Team mit dem Token offenbar noch viel vor hat. Wer die Meme Coin Szene verfolgt weiß, dass hier Gewinne möglich sind, die man sich woanders nur erträumen kann und der explosionsartige Anstieg von $SMOG in den ersten Tagen legt die Vermutung nahe, dass hier tatsächlich der nächste BONK aufkommen könnte, der eine Marktkapitalisierung von einer Milliarden Dollar oder mehr erreichen kann.

(SMOT Token Roadmap - Quelle: SMOG-Website)

Ein Blick auf den $SMOG-Chart macht schnell deutlich, dass die Luft hier noch nicht raus ist. Der Kurs bewegt sich in der nähe des Allzeithochs, sodass schon der nächste Schritt der Entwickler einen weiteren Anstieg auf einen neuen Höchststand auslösen könnte. Da der Coin noch keine Woche alt ist, könnten die Entwickler hier noch die eine oder ander Bombe zünden und vielleicht sogar Listings an den größten Kryptobörsen wie Binance anstreben, wodurch $SMOG auch vom aktuellen Niveau aus nochmal um das 10- bis 20-fache steigen könnte.

SPONGE V2

Man kann nur schwer über Meme Coins schreiben, ohne dabei den SPONGE-Token zu erwähnen, der im letzten Jahr innerhalb weniger Tage auf eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar gestiegen ist und frühen Käufern ermöglicht hat, ihr Kapital zu verhundertfachen (x100). Nun wollen die Herausgeber mit dem neuen SPONGE V2 diesen Erfolg nochmal übertreffen, was sich für diejenigen, die wieder von Anfang an dabei sind, erneut lohnen könnte.

(SPONGE Erfolge - Quelle: Sponge-Website)

Um den Erfolg des ersten SPONGE-Tokens diesmal zu übertreffen, soll ein eigenes Play 2 Earn Game entwickelt werden und noch größere Kryptobörsen angestrebt werden, die den Meme Coin ins Programm nehmen. Da schon der erste $SPONGE auf über 10 CEX (zentralisierten Kryptobörsen) erhältlich war, könnte es der neue SPONGE V2 vielleicht sogar auf Coinbase schaffen, wodurch der Preis wohl explodieren würde. Bis es soweit ist, haben Investoren noch die Möglichkeit, SPONGE direkt über die Website zu kaufen und so schon vor der potenziellen Kursexplosion einzusteigen.

Meme Kombat

Wem das Traden mit reinen Meme Coins zu riskant ist, der kann mit Meme Kombat eine Alternative in Betracht ziehen. Hier wird nicht nur der $MK-Token gelauncht, sondern auch eine Plattform, in der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Battles gegeneinander antreten. Das Konzept hat das Potenzial, von der Reichweite der beliebtesten Coins wie DOGE und SHIB zu präsentieren und überzeugt gleichzeitig auch mit einem Gaming-Aspekt, wodurch der Kurs langfristig steigen kann.

(Meme Kombat Website - Quelle: Meme Kombat)

Die $MK-Token sind aktuell noch im Vorverkauf erhältlich. Der Presale endet bei 10 Millionen Dollar, wovon bereits mehr als 8,5 Millionen Dollar erreicht wurden. Damit hat Meme Kombat schon jetzt eine höhere Bewertung als die meisten Meme Coins je erreichen können. Die ersten Battles starten, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist, wodurch die Nachfrage nach $MK-Token sprunghaft ansteigen kann, was zu einer Kursexplosion führen würde. Ein Anstieg um mehr als das 10-fache nach dem Start der ersten Battles wäre daher keine große Überraschung.

eTukTuk ($TUK)

Auch jenseits des Meme Coin Sektors entstehen im Bullrun innovative Projekte mit einzigartigem Anwendungsfall. eTukTuk ($TUK) überzeugt Investoren zum Beispiel mit der Vision, die TukTuks, die in Entwicklungsländern auf den Straßen unterwegs sind und extrem viel CO2 ausstoßen, zu elektrifizieren. Dafür soll natürlich auch eine entsprechende Ladeinfrastruktur ausgebaut werden, bei der der $TUK-Token als Zahlungsmittel integriert werden soll. Ein Konzept, das mit dem Voranschreiten des Ausbaus zu immer mehr Nachfrage nach $TUK-Token führen würde, was sich auch im Kurs widerspiegeln dürfte.

($TUK Token-Vorverkauf - Quelle: eTukTuk-Website)

Schon während des aktuellen Vorverkaufs wird der $TUK-Preis mehrfach angehoben, was frühen Käufern bereits einen Buchgewinn einbringt. Analysten, die auf eTukTuk aufmerksam geworden sind, sehen enormes Potenzial und haben auch schon Kursziele für $TUK ausgesprochen, die um ein Vielfaches höher sind als der aktuelle Vorverkaufspreis. Die Idee, in Sachen Klimaschutz dort anzusetzen, wo es dringender nötig ist als hierzulande, überzeugt Investoren, die bereits $TUK im Wert von fast einer Million Dollar gekauft haben und so die Gelegenheit nutzen, von Anfang an in ein Nachhaltiges Projekt zu investieren, das eine große Zukunft vor sich haben könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.