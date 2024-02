Der nächste 100x Coin? Krypto-Experte extrem bullish bei diesem neuen Coin

Wer am digitalen Währungsmarkt investiert ist, hat jeden Grund zur Freude. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich wieder auf die 50.000 Dollar Marke zu und die überwiegende Mehrheit der Experten ist sich einig, dass hier noch lange nicht Schluss ist. Kursziele von mehr als 100.000 Dollar werden für das digitale Gold in diesem Jahr erwartet. Diese Entwicklung breitet sich natürlich auch wieder auf die meisten Altcoins aus, wobei vor allem am Meme Coin Markt wieder extrem hohe Gewinne möglich sind. PEPE, BONK, HONK oder SMOG - sie alle haben in der letzten Woche ordentlich zugelegt und Renditen eingebracht, die man sich sonst nur erträumen kann. Nun steht auch der nächste potenzielle x100 Coin bereits in den Startlöchern

Michael Wrubel: "Extrem bullish"

Michael Wrubel dürfte denjenigen, die sich mit Kryptowährungen befassen, ein Begriff sein. Auf Youtube hat er inzwischen mehr als 300.000 Abonnenten und weist seine Community dabei immer wieder auf Projekte hin, von denen er glaubt, dass sie durch die Decke gehen könnten. Dabei ermahnt er natürlich jeden Zuschauer dazu, sich selbst ein Bild zu machen und sich nicht blind darauf zu verlassen, da er natürlich keine Anlageberatung anbietet. Gerne erklärt er aber, warum er bei bestimmten Coins der Meinung ist, dass sie explodieren könnten und bei Meme Kombat ($MK) findet er dafür gleich mehrere Gründe.

Mit einem Blick auf das Whitepaper des Projekts findet Michael Wrubel gleich mehrere Gründe, warum er der Meinung ist, dass es sich hier um einen der wichtigsten Meme Coins für das kommende Jahr handeln könnte.

Einzigartiges Konzept

Der Hauptgrund, der dafür spricht, dass Meme Kombat viral gehen und den nächsten Hype am Kryptomarkt kreieren könnte, liegt in dem einzigartigen Konzept, das hinter $MK steckt. Hier wird nicht nur ein weiterer Coin gelauncht, sondern eine Plattform gebaut, auf der die beliebtesten Meme Coins in spannenden Battles gegeneinander antreten können. Künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass die Charaktere von PEPE, DOGE und Co. zum Leben erwachen und in der Meme Kombat Arena gegeneinander antreten können, wobei die Community ihren Favoriten mit $MK-Token unterstützen kann.

Durch die Idee, die erfolgreichsten Coins gegeneinander antreten zu lassen, hat Meme Kombat natürlich einen großen Vorteil, da die Plattform von der Reichweite der unterschiedlichen Coins profitieren kann. Dadurch kann Meme Kombat deutlich schneller eine Community aufbauen, als das bei anderen Meme Coins der Fall ist. Dass dieses Konzept funktioniert, zeigt sich schon vor dem Start der ersten Battles, da Meme Kombat inzwischen mehr als 18.000 Follower auf X erreicht hat.

Neben dem Konzept der KI-generierten Battles, die die Anhänger der größten Meme Coins auf einer Plattform vereinen, überzeugt der native Token $MK auch mit einer Staking-Funktion, die Anlegern hohe Renditen einbringt.

Über 100 % Staking-Rendite

Die $MK-Token kommen mit einer Staking-Funktion, bei der die APY (jährliche Rendite) von der Größe des Staking Pools abhängt. Die Rendite sinkt also, wenn mehr Käufer ihre Token in den Staking Pool einbringen, liegt derzeit aber noch bei mehr als 100 %. Möglich wird das, da ein Teil der $MK-Token von Anfang an für Staking Rewards reserviert wurde.

Die hohe Rendite hat dazu geführt, dass bereits 80 % der bisher verkauften $MK-Token in den Staking Pool eingezahlt wurden. Da gestakte Token nach dem Handelsstart für mindestens eine Woche gesperrt bleiben, wird potenziellem Verkaufsdruck nach einer ersten Kurssteigerung entgegengewirkt, weshalb es wahrscheinlich ist, dass der Kurs in dieser Zeit stark ansteigt, wenn das Angebot so begrenzt ist.

$MK bald ausverkauft

Die $MK-Token sind aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und wer sich mit Meme Coins befasst weiß, dass vor allem ein früher Einstieg entscheidend sein kann, um die größtmögliche Rendite zu erzielen. Der Presale endet, sobald die 10 Millionen Dollar Marke erreicht ist. Inzwischen wurden bereits $MK im Wert von mehr als 8,5 Millionen Dollar verkauft, weshalb Interessenten nicht mehr lange Zeit bleibt, um vor dem Listing an den Kryptobörsen zum Fixpreis einzusteigen.

Die erste Battle-Saison beginnt, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist und $MK an den Kryptobörsen gelistet wird. Das bedeutet, dass die Bekanntheit der Plattform sprunghaft ansteigen kann, wodurch auch die Nachfrage nach $MK-Token explodieren könnte, sobald diese an den Kryptobörsen gelistet werden. Alles in allem sieht es also stark danach aus, als könnte es sich bei Meme Kombat tatsächlich um den nächsten Coin handeln, der auf eine Bewertung von weit über 100 Millionen Dollar steigen und frühen Käufern extrem hohe Renditen einbringen könnte.

