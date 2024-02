Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Angriff aus China: BYD hat immerhin am Freitag ein Plus von 0,5 % verbuchen können. Es sieht minimal besser aus für BYD, nachdem der Titel nun binnen einer Woche um mehr als 6 % zugelegt hat. Die Prognose zum Jahresverlauf 2023 scheint mittlerweile am Markt nicht mehr für so großes Entsetzen zu sorgen. Die Zahlen waren ohnehin im Rahmen der Erwartungen [...]

