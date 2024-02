Diese sieben Hochdividendenaktien mit bis zu 13,9 Prozent Rendite gehen in der kommenden Woche Ex-Dividende, sodass sich Anleger saftige Ausschüttungen sichern können. Wer Aktien an ihren Ex-Dividendentagen hält, der hat infolgedessen Anspruch auf die anschließende Ausschüttung des Unternehmens. Anleger sollten sich daher sputen, denn diese spannenden Hochdividendenwerte gehen bereits in der kommenden Woche Ex-Dividende. Auf der Suche nach dividendenstarken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...