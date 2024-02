Sektor-Leader: Halbleiter

Meine aktuellen Top 5 Werte

Als Trader sollte man besonders auf Halbleiterwerte achten, da diese Branche eine Schlüsselrolle in der modernen Technologie spielt.

Halbleiter sind wesentliche Bausteine in Elektronikgeräten, von Smartphones bis hin zu Industrierobotern. Die Nachfrage nach Halbleitern ist daher oft ein Indikator für das Wachstum in verschiedenen Branchen. Trader sollten daher die aktuellen Trends und Entwicklungen in diesem Sektor genau beobachten, um potenzielle Gewinnchancen zu identifizieren und Risiken zu minimieren.

Advanced Micro Devices (AMD)

AMD ist ein weltweiter Anbieter integrierter Schaltkreise für PCs und Computernetzwerke. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Mikroprozessoren, Flash-Speicher sowie von Schaltkreisen für Kommunikations- und Netzwerkanwendungen. Von AMD entwickelte Grafikkarten werden in Spielekonsolen ebenso verbaut wie in PCs. Der Unternehmensbereich für Computerprodukte, der für die Herstellung und für den Vertrieb von Mikroprozessoren zuständig ist, ist die Haupteinnahmequelle von AMD. Ein Produkt- und Entwicklungsfokus liegt im Bereich Cloud Computing sowie in virtualisierten Arbeitsumgebungen.

Arm (ARM)

Arm ist der IP-Inhaber und Entwickler der ARM-Architektur (ARM steht für Acorn RISC Machine), die in 99 % aller Smartphone-CPU-Kerne weltweit verwendet wird, und verfügt auch über einen hohen Marktanteil bei anderen batteriebetriebenen Geräten wie Wearables, Tablets oder Sensoren. Arm lizenziert seine Architektur gegen eine Gebühr und bietet je nach Flexibilität, die der Kunde benötigt, verschiedene Arten von Lizenzen an. Kunden wie Apple oder Qualcomm kaufen Architekturlizenzen, die es ihnen ermöglichen, die Architektur zu ändern und Anweisungen hinzuzufügen oder zu löschen, um die Chips an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Andere Kunden kaufen handelsübliche Designs direkt von Arm. Sowohl Standard- als auch Architekturkunden zahlen eine Lizenzgebühr pro Chip.

NVIDIA (NVDA)

NVIDIA ist das führende Unternehmen im Bereich KI-Computing. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren sowie Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. NVIDIA stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her, die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen.

Broadcom (AVGO)

Broadcom ist ein Anbieter von integrierten Schaltkreisen für Netzwerkanwendungen. Das Unternehmen produziert hochintegrierte Chips, die die Breitbandkommunikation sowie die Übertragung von Audio, Video und Daten ermöglichen. Broadcom bietet komplette System-on-a-Chip-Lösungen und damit verwandte Hardware- und Softwareanwendungen für jede Art von Breitbandkommunikation. Die Produktpalette umfasst Lösungen für Digitalkabel-, Satelliten- oder Internet-Protokolle, Set-Top-Boxen, HDTV-Geräte, Smartphones, GPS wie auch Kabel- oder DSL-Modems und Chips für die Mobilfunkkommunikation.

Qualcomm (QCOM)

Qualcomm ist ein führender Technologiekonzern, der sich primär auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Des Weiteren entwickelt das Unternehmen verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Im Bereich Mobilfunk-Chips zählt Qualcomm weltweit zu den Marktführern. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von dem Konzern.

Tagescharts vom 09.02.2024, Quelle: TWS

Hinweise auf mögliche Interessenskonflikte: Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in NVDA, AMD.

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2024

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis.