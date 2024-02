Den Anlegern wurde in der ausgelaufenen Woche viel Abwechslung geboten. Zum noch immer sehr aktiven KI-Hype gesellten sich Dinge wie neuerliche Zinssorgen, ein sehr erfolgreicher Börsengang in Deutschland, anhaltende Sorgen um die chinesische Konjunktur und noch so einiges mehr. Das führte zu viel Bewegung, aber leider nicht immer in die aus Anlegersicht richtige Richtung.Anzeige:Nach zarten Versuchen einer Erholung rutschte etwa Bayer (DE000BAY0017) vor dem Wochenende wieder tief in den roten Bereich. Auf Wochensicht musste die Aktie letztlich einen Abschlag von 3,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...