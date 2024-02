LEG Immobilien-Aktionäre mussten in den vergangenen Tagen regelrecht krisenfest sein. Schließlich verloren die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche 6,15 Prozent. An zwei der fünf Sitzungen erlitt die Aktie Kursverluste. Darunter das Minus vom Montag in Höhe von 2,21 Prozent als höchster Tagesverlust der vergangenen Tage. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien? Mit diesen Verlusten hat die Technik deutlich eingetrübt. ...

