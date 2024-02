GENF, Feb. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaultinum, ein führender Anbieter im Bereich Tech Due Diligence und Legal Tech, hat Stéphane Père zum Chief Revenue Officer (CRO) ernannt. Stéphane Père, der über langjährige Erfahrung in der internationalen Tech- und Medienbranche verfügt, hat die Aufgabe, das Wachstum und die strategische Positionierung des Unternehmens voranzutreiben.



Bevor er zu Vaultinum kam, war Stéphane Père als unabhängiger strategischer Berater für SaaS-Anbieter in Europa und den USA tätig und spielte eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Lenkung von Unternehmen. In seiner Zeit bei The Economist, wo er die Position des Chief Data Officer innehatte und Mitglied des Executive Committee war, leistete er Pionierarbeit bei der Entwicklung von Fähigkeiten in den Bereichen Data Science, Analytik und Datenaktivierung. Stéphane hat einen Master of Science in Management von der EM Lyon sowie einen Master in Rechtswissenschaften und einen Abschluss in Immaterialgüterrecht von der Universität Paris Panthéon-Assas. Sein umfangreiches Wissen über die Unternehmenslandschaft im Tech-Bereich und sein weitreichendes Netzwerk in der Tech- und Medienbranche machen Stéphane zur ersten Wahl für die Leitung des Bereichs Strategien zur Umsatzsteigerung bei Vaultinum.

Philippe Thomas, CEO von Vaultinum, betonte die strategische Bedeutung der Ernennung von Stéphane Père: "Stéphanes Hintergrund im Bereich der Startups und seine Erfahrung bei The Economist ergeben die perfekte Mischung aus innovativem Denken und strategischem Know-how - genau das, was Vaultinum braucht. Mit seiner Expertise wird das Unternehmen das volle Potenzial des Marktes ausschöpfen und sein Wachstum beschleunigen."

Vaultinum ist zuversichtlich, dass Stephane Stéphane Pères strategischer Weitblick, seine umfangreiche Erfahrung in der Tech-Branche und sein Hintergrund in Jura die Position des Unternehmens als Branchenführer festigen werden. Die Ernennung von Stéphane Père zum CRO ist ein wichtiger Meilenstein für Vaultinum, um die Zukunft von Technologielösungen weiterhin innovativ und zukunftsweisend mitzugestalten.

Über Vaultinum

Vaultinum ist ein vertrauenswürdiger, unabhängiger Drittanbieter, der sich auf Tech Due Diligence und den Schutz des geistigen Eigentums digitaler Vermögenswerte spezialisiert hat. Seit 1976 hat Vaultinum Tausenden von digitalen Unternehmen und Investoren geholfen, ihre Innovationen zu sichern. Das Unternehmen bietet Lösungen zum Schutz ihres geistigen Eigentums, zur Minderung von Cyber- und Softwarerisiken und zum Verständnis der KI-Reife und Skalierbarkeit technologischer Vermögenswerte.

