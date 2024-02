STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt" und "Landshuter Zeitung" zu Tierwohl-Cent:

"Falls eine Tierwohlabgabe eingeführt wird, würden die Einnahmen in den allgemeinen Bundeshaushalt fließen. Das ginge auch gar nicht anders, denn das ist bei jeder Steuer so. Sie käme also erst einmal nicht dem Wohl der Tiere, sondern dem der Regierung zugute."/yyzz/DP/men

