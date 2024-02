Der Sprung in den S&P 500-Index ist für Unternehmen eine große Sache. Zwei Aktien könnten laut Experten der Aufstieg bald gelingen. Sollten Anleger jetzt noch zuschlagen? Nicht jedes Unternehmen kann es einfach so in den S&P 500 schaffen, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Konzerne umfasst. Kandidaten, die sich für den Index qualifizieren wollen, müssen derzeit unter anderem eine Marktkapitalisierung von mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...