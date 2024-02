Der Agrarrohstoff Soja hat sich in den letzten Tagen an die für den Abschluss notwendige Triggermarke eines Doppelhochs der letzten Wochen talwärts begeben und testet diese nun ausgiebig. Sollte die Verlustserie seit Ende 2023 weiter anhalten, dürften auf mittelfristiger Sicht Bären die Oberhand gewinnen und zu einschneidenden Verlusten beitragen. Übergeordnet hält sich der Soja-Future seit nunmehr 2002 in einem intakten Aufwärtstrend auf, innerhalb ...

