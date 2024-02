Während Bayer 04 Leverkusen am Wochenende das Top-Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München für sich entscheiden konnte und sich somit auf Meisterschaftskurs befindet, droht der Aktie von Bayer der Abstieg aus dem Stoxx Europe 50. Mit einer Umstrukturierung will der Konzern sich wieder fit für die Zukunft machen. "Erste Abteilungen sind verschoben worden, und wir planen, den Großteil davon bis zum Jahresende vollzogen zu haben", so Personalchefin Heike Prinz am Freitag in Leverkusen. ...

