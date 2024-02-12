BARCLAYS HEBT ZIEL FüR DEUTSCHE BöRSE AUF 185 (170) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FüR SIEMENS ENERGY AUF 16 (15) EUR - 'OVERWEIGHT'GOLDMAN SENKT ZIEL FüR FLATEXDEGIRO AUF 10,50 (10,60) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FüR CARL ZEISS MEDITEC AUF 59 (52) EUR - 'UNDERWEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FüR ASTRAZENECA AUF 12500 (13500) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT AKER BP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 270 (360) NOKGOLDMAN HEBT ZIEL FüR BAT AUF 2750 (2700) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FüR HERMES AUF 2245 (2060) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FüR INTESA SANPAOLO AUF 3,70 (3,60) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FüR KERING AUF 404 (426) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FüR MOLLER-MAERSK AUF 12000 (13000) DKK - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FüR AMS-OSRAM AUF 3,10 (2,70) ...Den vollständigen Artikel lesen ...